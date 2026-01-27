×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti: 30 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ABD'de Kar Fırtınası#Aşırı Soğuklar#Elektrik Kesintisi
ABDde kar fırtınası hayatı felç etti: 30 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 09:42

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar 30 kişinin ölümüne yol açtı. Fırtına nedeniyle 554 binden fazla kişinin ise elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

ABDde kar fırtınası hayatı felç etti: 30 kişi hayatını kaybetti

MISSISSIPPI'DE ISINMA MERKEZLERİ FAALİYETTE

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKar fırtınası ABD’yi vurduKar fırtınası ABD’yi vurduHaberi görüntüle

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

ABDde kar fırtınası hayatı felç etti: 30 kişi hayatını kaybetti

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABDde kar fırtınası hayatı felç etti: 30 kişi hayatını kaybetti

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Gözden KaçmasınBarrack Obama sessizliğini bozdu: Trumpa ağır eleştiri ABD genelinde protesto çağrısıBarrack Obama sessizliğini bozdu: Trump'a ağır eleştiri! ABD genelinde protesto çağrısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD'de Kar Fırtınası#Aşırı Soğuklar#Elektrik Kesintisi

BAKMADAN GEÇME!