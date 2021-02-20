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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 20.02.2021 - 00:13 | Son Güncelleme:

ABD'de kar felaketi aşı dağıtımını da etkiledi!

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ABD'de kar felaketi aşı dağıtımını da etkiledi!
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ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımı ertelendi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinden Andy Slavitt, olumsuz hava koşullarının aşı dağıtımında gecikmelere neden olduğunu belirtti.

6 milyon doz aşının dağıtımının hava koşulları yüzünden ertelendiğini ifade eden Slavitt, aşıların gelecek hafta gönderileceğini ve gecikmenin telafi edilebilmesi için aşı merkezlerinde randevu sayılarının ve çalışma saatlerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde kutup soğukları hayatı durma noktasına getirdi.

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