ABD'de kar esareti! Ölü sayısında artış sürüyor... Sürücüler iki gün arabalarında mahsur kaldı

Meteorologlar, eyaletin bazı bölgelerinde salı gününe kadar 23 cm daha fazla kar beklendiği konusunda uyardı. Kanada`dan Meksika sınırına kadar uzanan fırtınada 56 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, New York Eyaleti için federal desteğe izin veren bir acil durum bildirgesini onayladı. "Kalbim bu bayram hafta sonu sevdiklerini kaybedenlerle birlikte" diye tweet attı.

Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.

Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.

SON YILLARIN EN SOĞUK NOEL'İ

Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, New York eyaletinin Buffalo şehrinde kar kalınlığının 89 cm'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi. New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.

Genellikle daha ılıman olan güney eyaletleri Louisiana, Alabama, Florida ve Georgia’da bile donma uyarıları yapıldı. Hava durumu tahminlerine göre, ABD genelinde etkili olacak kutup

soğukları nedeni ile son yılların en soğuk noelinin yaşanacağı belirtiliyor.

BOMBA SİKLONU

Hava basıncının hızla düşmesi ve bir fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ‘BOMBA SİKLONU’ ABD'ye kar Fırtınası koşullarını getirdi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), durumun "kışa dair şimdiye kadarki en büyük hava durumu uyarıları ve tavsiyelerinden biri olduğunu” söyledi.