Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de kaos... Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu! On binlerce yolcu isyan etti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#FAA#Dünya
ABDde kaos... Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu On binlerce yolcu isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 15:40

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki tüm uçuşları durdurma kararı aldı. Yaşanan kaos sonrası havalimanında saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular sosyal medyadan isyan etti.

Haberin Devamı

ABD'de gündem Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) aldığı karar.

FAA'nın ülke genelindeki tüm uçuşları durdurması sonrası ülkede kaos yaşandı.

ABD basınından yer alan haberlere göre, FAA söz konusu kararı yaşanan bir sistem hatasının ardından aldı.

FAA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kurumdan yapılan açıklamada tüm uçuşların süresiz olarak durdurulduğu bilgisine yer verildi.

Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi'nin eski haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten FAA sistemin yeniden yüklendiğini açıkladı.

American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Onlarca ülkeye sıçradı... Kâbusun yeni adı XBB.1.5 DSÖden flaş maske kararıOnlarca ülkeye sıçradı... Kâbusun yeni adı XBB.1.5! DSÖ'den flaş maske kararıHaberi görüntüle

'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM'

Havacılık uzmanı Parvez Damania yaşanan olayı 'şok edici ve daha önce duyulmamış bir durum' olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

NDTV'ye konuşan Damania açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ülkenin tüm hava sahasının en son ne zaman kapatıldığını hatırlamıyorum bile. Belki 11 Eylül sırasında olmuştur. Bu inanılmaz bir aksamaya neden olacak.'

FAA'nın kararı sonrası havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular sosyal medyadan isyan etti.

Kurumunb kararı kısa sürede önce sosyal medyanın daha sonra da ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#FAA#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin