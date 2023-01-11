ABD'de kaos... Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu! On binlerce yolcu isyan etti

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ABD'de gündem Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) aldığı karar.

FAA'nın ülke genelindeki tüm uçuşları durdurması sonrası ülkede kaos yaşandı.

ABD basınından yer alan haberlere göre, FAA söz konusu kararı yaşanan bir sistem hatasının ardından aldı.

FAA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kurumdan yapılan açıklamada tüm uçuşların süresiz olarak durdurulduğu bilgisine yer verildi.

Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi'nin eski haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten FAA sistemin yeniden yüklendiğini açıkladı.

American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM'

Havacılık uzmanı Parvez Damania yaşanan olayı 'şok edici ve daha önce duyulmamış bir durum' olarak nitelendirdi.

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NDTV'ye konuşan Damania açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ülkenin tüm hava sahasının en son ne zaman kapatıldığını hatırlamıyorum bile. Belki 11 Eylül sırasında olmuştur. Bu inanılmaz bir aksamaya neden olacak.'

FAA'nın kararı sonrası havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular sosyal medyadan isyan etti.

Kurumunb kararı kısa sürede önce sosyal medyanın daha sonra da ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.