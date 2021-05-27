ABD’de kanlı olay: 8 ölü

San Jose Valisi yaptığı açıklamada, kentteki Santa Clara Vadisi trenyolu bakım istasyonunda gerçekleşen olayda, istasyon çalışanlarına ateş açan saldırganın daha sonra intihar ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Saldırganın bakım istasyonu çalışanlarından 57 yaşındaki teknisyen Samuel Cassidy olduğu iddia edilirken, saldırının motivasyonu ve kullanılan silah hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın yakından takip edildiğini söyleyerek “ABD’nin bir silahlı şiddet salgınından mustarip olduğunun açık olduğunu” ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay ülkedeki kontrolsüz bireysel silahlanmayı önleyecek bir dizi başkanlık kararnamesi imzalamış ve Kongre’ye silahlanma karşıtı yasalar için eyleme geçme çağrısında bulunmuştu. ABD’de geçtiğimiz Mart ayında biri Atlanta, diğeri Colorado’da benzer iki silahlı saldırı yaşanmış, olaylarda toplam 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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