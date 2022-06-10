ABD'de kahreden ölüm! Su tabancası ile başladı, trajediye dönüştü...

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ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde yer alan 'I Promise' lisesi büyük bir trajediye sahne oldu.

Basketbol yıldızı LeBron James tarafından kurulan lisenin bahçesinde 17 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Basketbol sahasının yakınlarındaki bir otoparkta bulunan bulunan 'Ethan Liming'in çok kötü bir şekilde dövüldüğü ve kafa travması sonucu öldüğü açıklandı.

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AİLE PERİŞAN OLDU: YALVARIRIM YARDIM EDİN

Polis cinayet soruşturması başlattı olayda şimdiye kadar tutuklanan kimse olmadı.

Oğullarının okulda vahşi bir şekilde öldürüldüğünü duyan aile perişan oldu. Fox8'e konuşan aile Ethan'ın hayat dolu akıllı bir çocuk olduğunu belirterek cinayet hakkında herhangi bir şey bilen insanların polise gitmesini istedi.



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Gözü yaşlı anne açıklamasında "dedi.

Montrose Zion Kilise'sinde papaz olan baba Bill, oğlunun 3 arkadaşı ile beraber okula gittiğini anlattığı konuşmasında okuldaki yetersiz güvenlik önlemlerine isyan etti, 'Çocuğumuzu güvenli bir yere gönderdiğimizi sanıyorduk, değilmiş. Güvenlik kameraları son derece yetersiz' dedi.



Lisenin dışarıdan görünümü/Twitter





Polis 17 yaşındaki talihsiz çocuğun 'Splatrball Water Bead Blaster' adı verilen bir tür su tabancası nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürüldüğünü düşünüyor.

İddiaya göre Ethan ve arkadaşları okulun çevresinde araba ile dolaşıyordu. Gençlerden biri ellerindeki su tabancası ile basketbol oynayan bir grup genci hedef aldı ve kavga böyle başladı.



'Splatrball Water Bead Blaster' adı verilen su tabancası

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Polis arabadaki gençlerin su tabancası kullanmasının maalesef tartışmayı kışkırttığını ve olayla ilgili herhangi 'ırksal' bir kanıt bulunamadığını belirtti. Gençlerin daha önceden aralarında bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

"ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ ŞEHRİMİZDE DE YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Şef Stephen Mylett, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizde yine anlamsız bir şiddet eylemi geçekleşti. Ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de yapacak çok işimiz var." dedi.

Polis olaya dair görüntü kayıtlarının ellerinde olduğunu ancak şimdilik ayrıntı vermek istemediklerini belirtti.

LEBRON JAMES'TEN AÇIKLAMA

Okulun kurucusu basketbol yıldızı LeBron James Twitter hesabından yaptığı açıklamada gencin ailesine başsağlığı diledi ve insanlardan dua etmelerini istedi.

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Okulun LeBron James Aile Vakfı ve Akron Devlet Okulları arasındaki bir işbirliği ile kurulduğu öğrenildi.



Ethan'ın babası oğlunun durumu düzeltmeye çalıştığını belirterek, "Arabadan inip insanları sakinleştirmeye çalışmış ve sadece şaka yaptıklarını söylemiş ama görünen o ki karşısındakiler bundan hoşlanmamış. Arkasından gelen bir kişi kafasına çok şiddetli bir şekilde vurmuş ve onu yere devirmiş. Arkadaşlarının yardım etme çabaları da sonuçsuz kalmış. Oğlum Ethan Liming, üç Afro-Amerikalı erkek ve kenarda durup hiçbir şey yapmayan bir kadın tarafından öldürüldü" dedi.



Ailesi hayatını kaybeden Ethan'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı

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İPUÇLARI İÇİN 5 BİN DOLAR ÖDÜL



Polis olayla ilgili soruşturmasını genişletiyor. CrimeStoppers olayla ilgili ipuçları için 5.000 dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

LeBron James Ailesi Vakfı, sosyal medyada taziyelerini ifade eden şu ifadeyi paylaştı:

'Toplumumuz bizim her şeyimizdir. Okulumuzda bir gencin hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldık. Başka bir anlamsız şiddet eylemi için topluluğumuzla birlikte yas tutuyoruz. Öğrencilerimizi, ailelerini ve tüm Akron topluluğunu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Kampüsümüz güvenli ve emniyetlidir.'