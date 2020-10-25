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ABD, (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

ABD’de kahreden olay! Evlerini terk etmediler...

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ABD’de kahreden olay! Evlerini terk etmediler...
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ABD’nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangınlarında, evlerini terk etmeyen yaşlı çift, evlerinin bodrumunda birbirine sarılmış şekilde ölü bulundu.  

ABD'nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangını bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, evlerini tahliye etmeyen Lyle Hileman (86) ve Marylin Hileman (84) çifti ölü bulundu. Grand Lake kentindeki evlerinin bodrumunda birbirlerine sarılmış şekilde bulunan yaşlı çiftin ölümü üzüntü yarattı. Lyle Hileman’ın emekli itfaiye görevlisi olduğu için evlerini terk etmedikleri belirtildi. 

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