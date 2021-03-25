ABD’de kafa karıştıran koronavirüs önlemi: "Bağırma yasağı"

ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından tema parklarının yeniden açılması için hazırlanan kriterlerde, “Aktivitelerin Kısıtlanması” maddesinde yer alan ‘bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma’ açıklaması ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılandı.

CAPA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada böyle bir yasak getirmediklerini belirtse de sosyal medya kullanıcıları bağırma aktivitesinin nasıl sınırlandırılacağı konusunda CAPA’yı eleştirdi.



BAĞIRMA AKTİVİTESİ NASIL SINIRLANDIRILACAK?

CAPA’nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu. TEMA PARKLARI 1 NİSAN'DA AÇILIYOR

CAPA’nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan’dan itibaren açılacağını duyurdu.



JAPONYA, BAĞIRMA YASAĞINI 2020 YILINDAN BERİ UYGULUYOR

Japonya’da tema parklarında Temmuz 2020’den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor. Başkent Tokyo’da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti. Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı. O anlar ise Fuji-Q Highland tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara