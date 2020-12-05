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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

ABD'de kâbusun son rakamları geldi! Artış önlenemiyor

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ABD'de kâbusun son rakamları geldi! Artış önlenemiyor
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 ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 708 artarak 285 bin 738'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 255 bin 159 artışla 14 milyon 781 bin 43'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 663 bini geçerken, toplam test sayısı 203 milyon 952 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 331 binden fazla vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 315 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyon 39 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 886 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 609 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 534 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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