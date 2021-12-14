ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

#ABD#Cinsel İstismar#Dünya
ABDde jimnastik doktoru Larry Nassarın cinsel istismarına maruz kalan 330dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

ABD Milli Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadın, ABD'nin jimnastik federasyonu konumundaki USA Gymnastics ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.

Haberin Devamı

Uzlaşma, tüm dünyanın dikkatini çeken taciz skandalının ifşa olmasının ardından başlayan beş yıllık hukuki mücadele sonucunda geldi. Nassar 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hüküm giymişti.

Aralarında Olimpiyat madalyası kazanmış atletlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, dava sürecinde Nassar'ın kendilerini nasıl taciz ettiğini mahkemeye anlatmıştı.

Bu anlaşma, bir cinsel istismar davasında uzlaşılan en yüksek tazminat miktarını içeriyor.

Anlaşmada yer alan bir madde uyarınca ABD Olimpiyat Komitesi ve USA Gymnastics, yönetim kurullarında istismar mağduru kadınlara da yer ayıracak.

ABDde jimnastik doktoru Larry Nassarın cinsel istismarına maruz kalan 330dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

2016'da Nassar'a dair suçlamalarını kamuoyu önünde paylaşan ilk kadın olan Rachael Denhollander, Twitter hesabından "Sonunda bu defteri kapattık" dedi ve ekledi:

"Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu çabalarımıza başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı."

Haberin Devamı

USA Gymnastics'teki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı.

Üniversite 2018 yılında davacılarla 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

Böylece Nassar'ın istismarına uğrayan kadınlara ödenecek toplam para miktarı 380 milyon dolar oldu.

Davanın açılmasıyla birlikte iflas erteleme başvurusu yapan USA Gymnastics, uzlaşmanın ardından yıl sonuna kadar iflas ertelemeden çıkabileceğini duyurdu.

ABDde jimnastik doktoru Larry Nassarın cinsel istismarına maruz kalan 330dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

FBI'ın Nassar hakkındaki soruşturmasına yönelik hazırlanan bir rapor, FBI'ın yanlış adımları nedeniyle Nassar soruşturmasının birkaç ay aksadığı ve bu sürede Nassar'ın daha fazla kadını taciz etmesine olanak tanındığı bulgularına ulaşmıştı.

Bugünkü uzlaşıyı "tarihi bir zafer" olarak niteleyen mağdurların avukatlarından John C. Manly, soruşturma sürecinde ihmalleri bulunan yöneticilere dair yasal süreçlerin devam edeceğini söyledi.

Başlarına gelenleri kamuoyu önünde anlatan kadınların cesaretini öven Manly, "Bu hukuki zaferi tek bir şey sayesinde kazandık: Bu cinsel saldırılara maruz kalan kadınların cesareti ve azmi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Cinsel İstismar#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın