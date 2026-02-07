ABD’de istifa yok ama Epstein dosyaları Avrupa’yı vurdu

Haberin Devamı

CİNSEL istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta yayımlanan belgelerin yarattığı sarsıntı sürüyor. Epstein’ın teknoloji devlerini, milyarderleri, diplomatları ve hatta kraliyet mensuplarını içine alan karanlık ağı ABD’de büyük bir siyasi krize neden olmazken, Avrupa’yı karıştırmış durumda. Epstein ile direkt bir bağlantısı olmadığı bilinen İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın koltuğu dahi sallantıda.

‘YAPRAK DÖKÜMÜ’ YAŞANIYOR

Epstein’a ilişkin milyonlarca belgenin yayınlanmasının ardından Avrupa’da üst düzey isimler için “yaprak dökümü” başladı. ABD merkezli The Hill’in haberine göre Epstein’a Ekim 2014’te bir akşam yemeği partisi davetiyesi gönderen Norveç’in Ürdün ve Irak Büyükelçisi Mona Juul, dışişleri bakanlığı tarafından görevden alındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin İsveç Temsilcisi Joanna Rubinstein da 2012 yılında Epstein’ın Karayipler’deki evini ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Slovakya’da Başbakan Robert Fico’nun ulusal güvenlik danışmanı Miroslav Lajcak, Epstein ile “kadınlar ve diplomasi” içerikli yazışmalarının ortaya çıkmasıyla görevini bıraktı.

HEDEFTE STARMER VAR

İngiltere’de ise söz konusu belgeler, eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ı “Epstein ile olan dostluğunu” bilmesine rağmen büyükelçilik görevine atayan Başbakan Keir Starmer’ı da tartışmaların içine çekmiş durumda. Mandelson’ın yalanlarına inandığını ve “bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmediğini” savunan Starmer, çarşamba günü yaptığı açıklamada Epstein’ın kurbanlarından özür diledi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ancak Starmer’ın “üzüntüsü” ne kamuoyundaki öfkeyi söndürebildi ne de İşçi Partisi içindeki isyanı dindirebildi. İngiliz BBC’ye göre parti içinden bazı milletvekilleri, Starmer’a açıkça istifa çağrısı yapmaya başladı. Liberal Demokratlar’ın lideri Ed Davey güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Starmer, Eylül 2025’te yayınlanan belgelerde Epstein’le ilişkisi ortaya çıkınca Mandelson’ı görevden almıştı. Son yayınlanan belgelerde Epstein’ın 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Mandelson ise Lordlar Kamarası ve İşçi Partisi üyeliğinden istifa etmişti.

Epstein’in eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve Slovak diplomat Miroslav Lajcak ile ilişkileri tepki çekti.

EPSTEİN’IN YERALTI DAVOS’U

MİLYARDER Jeffrey Epstein’a dair yayınlanan son belgeler, Epstein’in kendi etrafında “güçlü” isimleri toplayarak; servet ve nüfuz temelli bir yapı oluşturduğunu; bu yapının da adeta bir “yeraltı Davos’u” gibi işlediğini gösteriyor. Politico’ya göre söz konusu belgeler, 2010’lar boyunca Paris’i merkez alan bir temas hattı üzerinden eski devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, finans çevreleri ve kraliyet mensuplarıyla tanışma ayarlama, aracı olma ve erişim sağlama faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkardı. Epstein ağının Avrupa tarafındaTrump’ın ilk döneminde başdanışmanı olan Steve Bannon ile birlikte 2018–2019 döneminde Avrupa’daki aşırı sağcı partiler için siyasi destek ve finansman arayışına girmiş olmaları da dikkat çekiyor.

MİRASINI SEVGİLİSİNE BIRAKMIŞ

10 Ağustos 2019’da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’a dair yayınlanan son belgelerde, Epstein’ın hayatını kaybetmeden iki gün önce “The 1953 Trust” adlı 32 sayfalık bir belge imzaladığı ve bu belge ile birlikte servetinin önemli bir kısmını son kız arkadaşı Karyna Shuliak’a bıraktığı ortaya çıktı. ABD Merkezli New York Times’ın haberine göre, söz konusu belgede Epstein’ın Shuliak’a servetinden 100 milyon dolarlık bir pay vermek istediği ifade ediliyor.

Belgede, Shuliak’ın yanı sıra aralarında Epstein’ın avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn’ın da yer aldığı 40 kişi “mirasçılar” olarak sıralanıyor. Öte yandan servete ilişkin açıklama yapan bir avukat “Epstein’ın elinde istismara uğrayan kadınların tazminat talepleri de dahil olmak üzere, mülk üzerindeki tüm alacaklıların talepleri tam olarak karşılanana kadar (mirasçıların) herhangi bir para almayacaklarını” açıkladı. Epstein’ın ölümünden önceki mal varlığının 600 milyon dolar olduğu kaydediliyor.



