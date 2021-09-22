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ABD'de ironik aşı kampanyası! Mesajı görenler şoke oldu...

#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Aşı
ABDde ironik aşı kampanyası Mesajı görenler şoke oldu...

ABD'de hizmet veren bir reklam ajansı pandemi döneminde dikkat çeken bir aşı kampanyasına imza attı. Sözde Wilmore Cenaze Evi’ne ait bir kamyon kentin sokaklarında dolaşarak kalabalık kitleye 'Aşı olmayın' mesajı verdi.

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 ABD'de birçok işveren ve halk sağlığı yetkilisi, para ve ücretsiz yemekten lüks tatillere kadar her şeyi kullanarak daha fazla insanı Covid-19'a karşı aşılatmanın yollarını arıyor. Buna rağmen tamamen aşılanmış olanlar, toplam ABD nüfusunun sadece %54,7'sini oluşturuyor. Ancak bir reklam ajansı, geleneksel pazarlama stratejilerinden vazgeçmeye ve bu meseleyi kendi stratejisiyle ele almaya karar verdi.

SÖZDE CENAZE EVİ ARACINDA "AŞI OLMAYIN" MESAJI

Ajans Pazar günü Charlotte şehir merkezinde Carolina Panthers'in New Orleans Saints ile oynayacağı maçı izlemeye gidecek olan futbol taraftarlarına mesaj vermek için sözde Wilmore Cenaze Evi'ne ait bir kamyonun üzerine "Aşı olmayın" mesajını yazdı.

Gerçekte "Wilmore Cenaze Evi" diye bir yer yok ve sözde cenaze evinin web sitesini ziyaret edince insanlar kamyonda yazılanların tersini yapmalarını söyleyen bir açılış sayfasına yönlendiriliyor. Sitede "Şimdi aşı olun" mesajı ve "Olmazsan, yakında görüşürüz" yazan bir başka mesaj beliriyor.

ABDde ironik aşı kampanyası Mesajı görenler şoke oldu...


Kampanyayı yürüten reklam ajansı BooneOakley, aşılama sorununu ciddiye almanın zamanının geldiğine karar vermişti. Ajans direktörü David Oakley CNN'e verdiği demeçte, "Geleneksel reklamcılığın işe yaramadığını hissediyorum. Sadece 'Aşı Yap' veya 'Gidin Aşı Olun' gibi normal mesajlar birbirine karışıyor. Aşılanma olayını farklı bir perspektiften gören ve insanları düşünmeye sevk eden bir şey yapmak istedik." diye konuştu.

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Pazar günkü maçı yoğun bir kalabalığın izleyeceğini bilen Oakley, bu reklamın insanlara "futbol dışında konuşacak bir şey" vermek için ideal bir fırsat gibi göründüğünü belirtti ve reklam panosundan etkilenerek aşı olacak bir kişi bile olsa bunun bir başarı olacağını söyledi.

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REKLAMDAN ETKİLENDİ AŞI OLDU

Maç sırasında Charlotte merkezinde dolaşırken kamyonu gören Katie Günther, BooneOakley'in yaklaşımını "oldukça akıllı bir pazarlama yöntemi" olarak nitelendirerek ajansın kesinlikle hedefine ulaştığını söyledi. Aşısını olan Günther, "Kamyon kesinlikle çok dikkat çekiyordu. İlk başta mesaj şok ediciydi, tabii ki bunun bir cenaze evi olduğunu anlayana kadar." diye konuştu.

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#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Aşı