ABD'de İran'a saldırının ardından cadı avı başladı: 670 İranlı gözaltına alındı! Trump yönetimi 'potansiyel terörist' ilan etti

Haberin Devamı

İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve ICE İranlılara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. DHS ve ICE ajanları, İran vatandaşlarını tutuklamaya başladı.

ICE, tutuklamaların "Tahran'ın misilleme tehdidi" nedeniyle yapıldığını kaydederek, İran'ın vatandaşlarını terör saldırılarında kullanmaya hazırlandığını öne sürdü. ICE, bu iddiasına ilişkin somut bir kanıt göstermeden tutuklamaları gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın İran konusunda yeterli önlem almadığını iddia etti ve ABD'lilere yönelik potansiyel terör tehditlerine dikkat çekti. Washington yönetimi, Tahran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından misilleme korkusu yaşarken, ICE'nin halihazırda 670 İranlıyı gözetim altında tuttuğu belirtildi.

Haberin Devamı

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News, gözaltına alınan İranlıların önemli bir kısmının aile içi şiddet, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurma suçları benzeri sabıka kayıtları olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray, basına tutuklananlar arasında son dört yılını İran ordusunda keskin nişancı olarak geçiren bir kişinin de yer aldığı bilgisini verdi. Trump yönetimi, daha önce gözaltına alınan göçmenlerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanmıştı.

'BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN EN BÜYÜK ULUSAL GÜVENLİK AÇIĞI'

Eski ICE Müdürü Jonathan Fahey, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Son yönetim döneminde (Biden dönemi) anlamlı bir inceleme yapılmadı. Yaklaşık 2 milyon kaçak göçmen vakası kayıtlara geçti ve bu kişilerin kimliğine ve geçmişine dair bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Trump dönemi sınır sorumlusu Tom Homan, İranlıların ülkeye kaçak yollarla girişini "bugüne kadar görülen en büyük ulusal güvenlik açığı" olarak nitelendirdi.

Homan, ABD'deki uyuyan hücrelerin vatandaşlara saldırma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sınırda İran, Suriye ve Özbekistan vatandaşlarının kimliklerini tespit ettik. Hiçbir teröristin geçmediğini düşünmek saflık olur" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EN RİSKLİ UNSURLAR HEDEF ALINDI'

DHS Müsteşar Yardımcısı Tricia McLaughlin, operasyonda "ABD'ye yasadışı yollarla giren, terör bağlantılı olduğundan şüphelenilen ya da şiddet eğilimi olan bireyleri tespit ettiklerini" kaydetti. McLaughlin, Bakanlığın "en riskli unsurları hedef aldığını" iddia ederek, operasyonu sürdürmede kararlı olduklarını söyledi.

McLaughlin, salı günü yaptığı basın açıklamasında, İran vatandaşlarının "güvenlik tehdidi oluşturma olasılığı" nedeniyle "özel ilgi gerektiren yabancılar" olarak değerlendirildiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"DHS, bu ülkeye yasadışı giren, Biden'ın 'hileli' şartlı tahliye programlarıyla gelen ya da 'şüphelenilen' teröristleri ve şiddet yanlısı aşırılıkçıları tespit edip tutuklama konusunda tam gaz çalışıyor. En kötünün en kötüsünü ortaya çıkardığımızı söylüyoruz ve bunu yapıyoruz da."

Haberin Devamı

Buna karşın, gözaltına alınan İranlıların en az yarısının ABD'de kalmasına izin verildiği öğrenildi.

"ABD'DEKİ İRANLILARIN SAYISI TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR"

ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin ABD'ye geldiğini iddia etmişti. DHS ve ICE yetkilileri, sınırdan kaçak geçişlerde kimlik tespiti yapılamaması nedeniyle ABD'ye giren İranlı sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olabileceğini savundu.

Trump'a yakın ABD'li basın kuruluşlarına göre, Orta Doğu'dan ABD'ye giriş yapanların sayısı son yıllarda hızla arttı. Sınır bölgelerinde 2021 yılında 48 kişi durdurulurken, bu sayı 2022'de 197'ye, 2023'te 462'ye ve 2024'te 797'ye yükseldi.

Haberin Devamı

ABD'nin büyük şehirlerinde, bankacılık sistemleri, enerji şebekeleri ve siber saldırılara karşı alarma geçildi. Yetkililer, olası terör eylemlerine karşı hazırlıklı olduklarını belirtirken, gözaltı operasyonlarının devam edeceği sinyalini verdi.