ABD'de yaÅŸanan Kongre baskÄ±nÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini kaybeden Donald Trump'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸkentte toplanan destekÃ§ileri Kongre binasÄ±na girmiÅŸ, yaÅŸanan dehÅŸet anlarÄ± dÃ¼nyayÄ± ÅŸoke etmiÅŸti.

YaÅŸanan olaylarÄ±n yankÄ±sÄ± sÃ¼rerken sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan ve Donald Trump, kÄ±zÄ± Ivanka Trump ve bÃ¼yÃ¼k oÄŸluÂ Donald Trump Jr.'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve Eric Trump tarafÄ±ndan Ã§ekildiÄŸi iddia edilen video gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Ä°nfial yaratan videoda yanlarÄ±nda gizli servisten korumalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Trump ailesi bir yandan Ã¶nlerindeki ekranlarda yaÅŸanan kriz anÄ±nÄ± izlerken bir yandan da birbirleriyle ÅŸakalaÅŸÄ±yor ve hatta odada Ã§alan mÃ¼zikle birlikte dans ediyorlar.Â

Kongre baskÄ±nÄ±na anlar kala Donald Trump'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi "ABD'yi kurtaralÄ±m" mitinginde Trump ailesinin kutlama yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, sosyal medyada gÃ¼ndem yarattÄ±. Trump'Ä±n oÄŸlu Donald Trump Jr. miting Ã¶ncesi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda aile Ã¼yelerini teker teker gÃ¶sterirken odada bulunan Beyaz Saray Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mark Meadows'u yanÄ±na alarak babasÄ± iÃ§in "GerÃ§ek bir savaÅŸÃ§Ä±" ifadelerini kullandÄ±. Meadows ise bu yoruma yaptÄ±ÄŸÄ± el iÅŸaretiyle destek verirken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Trump'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Donald Trump Jr. miting alanÄ±nda binlerce taraftarÄ±n toplanÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyen babasÄ± Donald Trump, kardeÅŸleri Ivanka ve Eric Trump, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Kimberly Guilfoyle ve Beyaz Saray Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mark Meadows'u canlÄ± yayÄ±nda ABD halkÄ±na gÃ¶sterdi.Â

Videoda Donald Trump Jr.'Ä±n kÄ±z arkadaÅŸÄ± Guilfoyle bir yandan dans ederken bir yandan daÂ yayÄ±nÄ± izleyenlere "DoÄŸru olanÄ± yapacak cesaretiniz olsun. SavaÅŸÄ±n!" dedi. Kongre baskÄ±nÄ±ndan sonra hakkÄ±nda 'azil' tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlayan Donald Trump ve ABD yÃ¶netiminde Ã¶nemli gÃ¶revler verdiÄŸi aile Ã¼yeleriyle ilgili Ã¶fke bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±ndan sonra arttÄ±.Â

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