ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Oklahoma Polis Departmanı tarafından cuma günü yayınlanan şiddet dolu video büyük yankı uyandırdı. Eyalet hapishanesinde çıkan olayda mahkumlar bir gardiyanı esir alarak saldırdı ve dövdü.

Oldukça kanlı olayların bulunduğu videoda çıkan olaylara son vermek için polisin olay yerine geldiği ve dizlerinin üzerine çökmüş durumda olan gardiyanın boğazına bıçak dayayan mahkum 34 yaşındaki Curtis Montrell Williams'ın vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Hostage situation at the Oklahoma County Jail after weeks of poor living conditions. pic.twitter.com/G1DkRaWUqv