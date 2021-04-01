ABD'de inanılmaz 'aşı karışıklığı' hatası! 15 milyon doz ziyan oldu

Gazete, Baltimore kentinde Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarını üreten bir fabrikada birkaç hafta evvel aşı içeriklerinin yanlışlıkla birleştirildiğini ve bu nedenle 15 milyon Johnson&Johnson aşısının heba olduğunu yazdı.

Fabrikanın Johnson&Johnson ve AstraZeneca'nın üretim ortağı olan Emergent BioSolutions adlı firma tarafından işletildiği belirtildi.



NYT'ın haberine göre; federal yetkililer duruma insan hatasının sebebiyet verdiğini açıkladı.



Fabrikada yaşanan karışıklık nedeniyle ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin incelemesi sürerken, Johnson&Johnson aşısının gelecek sevkiyatlarının durduğu belirtildi.

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