ABD'de inanılmaz 'aşı karışıklığı' hatası! 15 milyon doz ziyan oldu
Amerikan New York Times gazetesi Covid-19'la mücadelede akılalmaz bir fiyaskoyu haberleştirdi.
Gazete, Baltimore kentinde Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarını üreten bir fabrikada birkaç hafta evvel aşı içeriklerinin yanlışlıkla birleştirildiğini ve bu nedenle 15 milyon Johnson&Johnson aşısının heba olduğunu yazdı.
Fabrikanın Johnson&Johnson ve AstraZeneca'nın üretim ortağı olan Emergent BioSolutions adlı firma tarafından işletildiği belirtildi.
NYT'ın haberine göre; federal yetkililer duruma insan hatasının sebebiyet verdiğini açıkladı.
Fabrikada yaşanan karışıklık nedeniyle ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin incelemesi sürerken, Johnson&Johnson aşısının gelecek sevkiyatlarının durduğu belirtildi.
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