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Dünya
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 01.04.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

ABD'de inanılmaz 'aşı karışıklığı' hatası! 15 milyon doz ziyan oldu

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ABD'de inanılmaz 'aşı karışıklığı' hatası! 15 milyon doz ziyan oldu

Amerikan New York Times gazetesi Covid-19'la mücadelede akılalmaz bir fiyaskoyu haberleştirdi.

Gazete, Baltimore kentinde Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarını üreten bir fabrikada birkaç hafta evvel aşı içeriklerinin yanlışlıkla birleştirildiğini ve bu nedenle 15 milyon Johnson&Johnson aşısının heba olduğunu yazdı.

Fabrikanın Johnson&Johnson ve AstraZeneca'nın üretim ortağı olan Emergent BioSolutions adlı firma tarafından işletildiği belirtildi.

NYT'ın haberine göre; federal yetkililer duruma insan hatasının sebebiyet verdiğini açıkladı.

Fabrikada yaşanan karışıklık nedeniyle ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin incelemesi sürerken, Johnson&Johnson aşısının gelecek sevkiyatlarının durduğu belirtildi.

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