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Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

ABD'de inanılmaz anlar! Uçak otoyola indi

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ABD'de yaşanan akılalmaz kazanın görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kalan uçak seyir halindeki otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

ABD'de teknik arıza nedeniyle otoyola iniş yapan uçak seyir halindeki otomobile çarptı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kalkışın ardından motorunda meydana gelen teknik problem nedeniyle otoyola iniş yapan uçak, seyir halindeki otomobile çarptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Mooney M20E tipi uçak kalkıştan kısa bire süre sonra yaşadığı teknik problemin ardından otoyola iniş yaptı.

ABDde inanılmaz anlar Uçak otoyola indi

Uçak o sırada otoyolda seyir eden bir araca çarptı. Kaliforniya Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, " Uçak motordaki arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kaldı. Yoldan geçmekte olan araca çarptı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerine yer verildi.

 

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