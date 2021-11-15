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ABD'de inanılmaz anlar: Batan uçağı son anda fark ettiler!

#ABD#Küçük Uçak#Pilot
ABDde inanılmaz anlar: Batan uçağı son anda fark ettiler

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yaşanan kurtarma operasyonu adeta bir mucizeye sahne oldu. Denizaşırı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri son anda fark ettikleri küçük uçağın pilotunu boğulmaktan böyle kurtardı...

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, Florida eyaleti açıklarında denizaşırı operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin o sırada batmakta olan bir uçağa denk geldiklerini açıkladı. Yetkililer, batmakta olan küçük uçağın üstünde duran pilotun kurtarıldığını belirtti.

CBP’ye bağlı Denizci Özel Kuvvetler (AMO) ile lokal güvenlik güçlerine bağlı Taktiksel Darbe Birimi, 9 Kasım’da Cedar Key açıklarında ortak denizaşırı operasyon yürüttüklerini ve bu sırada batmakta olan küçük bir uçağa denk geldiklerini belirtti.

Küçük motorlu uçağın neredeyse suya gömüldüğü ve uçakta tek olan pilotun ise güvenlik güçlerini görünce uçağın tepesine çıkarak kurtarılmayı beklediği ifade edildi.

ABDde inanılmaz anlar: Batan uçağı son anda fark ettiler

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Pilotun nereden havalandığı ve uçağın neden suya çakıldığı ise henüz açığa çıkmış değil.

Deniz Operasyonları Direktör Yardımcısı Michael Matthies yaptığı açıklamada ekiplerin, pilotun ilk sağlık kontrolünü yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Direktör Yardımcısı olayla ilgili “Deniz Tecrit Ajanları ve Şerif Yardımcılarının durumsal farkındalığı ve hızlı eylemleri olası bir insan trajedisini önledi” ifadelerini kullandı.

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#ABD#Küçük Uçak#Pilot

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