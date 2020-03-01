ABD’de ilk ölüm

Washington eyaletinde bir kadının, dün hayatını kaybettiği açıklandı. Kronik sağlık problemleri bulunan kadının hiç ülke dışına çıkmaması ve hasta biriyle temasının tespit edilememesi, virüsün nasıl bulaştığı konusunda sağlık yetkililerini endişelendirdi. İran’da ölü sayısı 43’e, Güney Kore’de ise 17’ye yükseldi. Güney Kore, Çin dışında en çok vaka sayısının görüldüğü ülke.

VİRÜS EĞİTİME DARBE VURDU

Başta Çin olmak üzere virüsün hızla yayıldığı ülkelerde eğitim hayatı sekteye uğruyor. Bazı ülkelerde öğrenciler dersleri evden bilgisayarla takip ediyor. Çin’de yaklaşık 180 milyon öğrencinin eve kapandığı tahmin ediliyor. Çin dışında Vietnam, Moğolistan, Japonya, İran, Pakistan, Irak ve İtalya’da eğitime ara verildi.