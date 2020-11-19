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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

ABD'de ilginç seçim anketi: Biden'ın zaferine değil Trump'ın yenilgisine sevindiler

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ABD'de ilginç seçim anketi: Biden'ın zaferine değil Trump'ın yenilgisine sevindiler
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ABD'de yapılan bir anket, ABD'li seçmenin Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden ziyade, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine mutlu olduğunu ortaya koydu.

Monmount Üniversitesinin yaptığı bir ankette, ülkede 3 Kasım'da düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucuna ilişkin kamuoyunun görüşü mercek altına alındı.

Ankete katılanların yüzde 34'ü seçim sonuçlarından Trump'ın seçimleri kaybetmesinden nedeniyle mutlu olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25'i Biden'ın zaferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

Öte yandan seçimlerde Biden için oy kullanan seçmenlerin yüzde 73'ü Trump kaybettiği için sonuçlardan mutlu olduğunu kaydetti.

Trump'a oy veren seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın kaybetmesinden dolayı, yüzde 36'sı ise Biden'ın kazanmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın seçimleri hakkıyla kazandığına inandığını belirtirken, yüzde 32'si de Trump'ın seçimlerdeki hile iddialarına inandıklarını söyledi.

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