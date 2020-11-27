ABD'de ilginç araştırma: Korona bulaşan gezmek istiyor

Tüm dünyada koronavirüs vakaları 60 milyonun üzerine çıkarken virüse dair en çarpıcı araştırmalardan biri, ABD’nin New York State Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Araştırmada, koronavirüsün insan davranışı üzerindeki etkileri incelendi. Buna göre, COVID-19’a yakalan kişilerin daha sosyal bir hale gelerek toplumdaki virüs bulaştırma katsayısını (r değeri) arttırdığı öne sürüldü.

TEŞVİK EDİYOR

Gerekçe olarak da, virüsün insanların beynindeki davranış ve duygusal düzenlemeden sorumlu olan ön singulat korteks bölgesini etkilemesi, hatta onların davranışlarını virüsün yayılmasını hızlandıracak şekilde manipüle etmesi gösterildi. Hastalık çıkmadan bile sosyalleşme dürtüsü artıyor.

UÇAKTA CAM KENARI DAHA KORUNAKLI

ABD’deki bilim insanları, uçakların diğer vasıtalara göre daha güvenli olduğunu, uçaklarda en güvenli yerin ise cam kenarı olduğunu ortaya koydu. Buna başlıca gerekçe olarak da, uçaklardaki filtreleme sistemlerinin mikropların ve virüslerin yayılmasını engellemesi gösterildi.

Arizona Üniversitesi’nden Profesör Charles Gerba, “İnsanlar koridor tarafındaki koltukların yanından yürüdükleri için, salgınlarda ve özellikle koronavirüste, bu bölgede virüs kapma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla cam kenarında oturmak virüse karşı daha koruyucu diyebiliriz” dedi.

MUTASYON GEÇİRDİ AMA DAHA BULAŞICI OLMADI

İngiltere’deki Oxford ve London College üniversitelerinden araştırmacılar, 99 ülkede 45 bini aşkın COVID-19 vakasını inceledi. Bilim insanları, 13 bin mutasyon arasından hiçbirinin virüsü daha bulaşıcı hale getirmediğini açıkladı. Buna, COVID-19’un en yaygın mutasyonu olarak kabul edilen ‘614G’nin de dahil olduğu belirtildi. ABD’de yapılan bir araştırmada ise bunun tam tersi ileri sürülmüştü.

İNSANLAR AŞIDA ACELECİ DEĞİL

COVID-19’a karşı aşılara ilişkin olumlu haberler artarken, IPSOS, 15 ülkede 18 bin kişinin katılımıyla yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

- Piyasaya çıkar çıkmaz aşı olacağını beyan edenlerin oranı yüzde 22’de kalırken, ilk üç ay içinde aşı olacağını söyleyenler yüzde 52 oldu.

- Aşı yapılmaya başlandıktan sonra bir yıl içinde kendisinin de aşı olacağını vurgulayanlar ise yüzde 72. Sonuçlar, insanların aşının etkisini gördükten sonra harekete geçmeyi planladığı şeklinde yorumlandı.

- Ancak araştırmaya katılanların yüzde 73’ü aşı olmaya karşı değil. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)