ABD’de ikinci ‘6 Ocak’ yaşanır mı: Seçimden sonra kaos korkusu

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Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’ın dört yıl önce aldığı seçim yenilgisini kabullenmeyi reddetmesi Amerikan tarihinin en dramatik gelişmelerinden biri olan ve beş kişinin öldüğü 6 Ocak Kongre baskınını tetiklemişti. O günden beri, rakibi Demokratların hile yaptığını söylemeye devam eden Trump, seçim günü 5 Kasım yaklaştıkça bu iddiasını daha çok dile getirmeye başladı. Amerikan CNN’nin haberine göre Cumhuriyetçi aday, mitinglerdeki konuşmalarından kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımlarına kadar, milyonlarca seçmenine salı günkü yarışın hileli olacağı izlenimini vermeye çalışıyor. Trump’ın stratejisi, özellikle kazananı belirleyecek olan salıncak eyaletlere yoğunlaşıyor; mesela Pensilvanya’da posta yoluyla oy kullanmada hile yaşandığını öne sürüyor. Geçen hafta bir mitinginde sarf ettiği “Tanrı’yı ​​cennetten indirebilseydik ve oyları saydırsaydık birçok eyalet bizim olurdu” sözleri de hileli seçim iddialarını güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor.

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AŞIRICILAR AYAKLANIRSA

CNN’in haberine göre, ‘Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’ sloganının İngilizce kısaltmasından yola çıkarak MAGA’cılar diye anılan anılan aşırıcı Trump yanlıları da uzun süredir Demokrat aday Kamala Harris’in olası zaferini baltalamayı planlıyor. Bazı MAGA’cılar, yüz binlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarından ya da radyo programlarından “Demokratların yine seçimi çalacağına” dair komplo teorileri yayıyor. Amerikan Kongresi, 2020’de yaşanan baskının ardından, 2022’de “onaylı bir başkanlık seçimini iptal etmeyi zorlaştıran” bir yasa çıkardı. Ancak uzmanlar, aşırılık yanlılarının dört yıl öncesine göre daha iyi örgütlenmiş göründüğünü söylüyor. Federal kolluk kuvvetleri de alarm zilleri çalıyor. İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal İstihbarat Bürosu tarafından bu ayın başlarında yayınlanan raporda, seçimle ilgili aşırıcı söylemlerin yayılması sebebiyle “insanları 2020’de olduğu gibi şiddete başvurmasına yol açabileceği” uyarısı yer alıyor.

ELON MUSK NE YAPACAK

Kaos korkusunu tetikleyen en önemli unsurlardan biri, milyarder işinsanı Elon Musk ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in seçimlerde oynayabileceği rol. Musk’ın 2022 yılında satın aldığı platformun, aşırı sağcı, cinsiyetçi ve nefret suçu işleyen söylemlere göz yumduğuna dair rapor ve haberler çıkmıştı. Politik tercihleri hakkında uzun süre sessiz kalan Musk, temmuz ayında Donald Trump’ı desteklediğini ilan etti. Bu destek yalnızca lafta kalmadı; Musk düzenli olarak Trump’ın mitinglerinde boy gösterdi; Cumhuriyetçi adayın kampanyasına büyük mali destekte bulundu. Bu süreçte platformu X’teki kitlesini de Trump’ın söylemlerini ön plana çıkarmak için kullandı.

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ASILSIZ İDDİALARLA DOLU

Musk’ın son adımı ise takipçilerini “olası seçmen dolandırıcılığı ve usulsüzlük vakalarını” tespit edip bildirmekle görevlendirmesi oldu. Bu amaçla platformda bir grup kuran Musk’ın topluluğu, şimdiden seçmen dolandırıcılığının kanıtı olarak sunulan asılsız iddialarla dolu. The Guardian’ın haberine göre 50 bin kişinin üye olduğu gruptaki paylaşımlar, hiçbir kanıt olmadan “yaklaşan seçimlerin tehlikede olduğunu” belirtiyor. Örneğin, 14 binden fazla yeniden paylaşılan bir gönderide, postayla kullanılan oyları taşıyan bir görevlinin “gerçek bir görevli olmadığı” öne sürülüyor; buna kanıt olarak da “tuhaf yürümesi” gösteriliyor. Musk’ın bizzat paylaştığı ve “Kanada’dan gelip Florida’da kimlik göstermeden oy kullanan kişiler olduğunu” iddia eden bir gönderi ise sahte olduğu çok kısa sürede anlaşılmasına rağmen halen düzeltilmemiş şekilde duruyor.

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JLO’DAN HARRİS’E LATİN DESTEĞİ

Latin kökenli ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Demokrat aday Kamala Harris’in Las Vegas mitinginde rakibi Cumhuriyetçi Trump’ı “ABD’deki her Latin’e hakaret etmekle” suçladı. Mitingde konuşan Lopez, Trump’ın tartışma yaratan Maddison Square Garden mitinginde Tony Hinchcliffe, “Porto Rikoluların çöp olduğunu” ima eden ırkçı şakasına tepki gösterdi. 55 yaşındaki Lopez, “Trump, bizi bölmeye çalışıyor. Madison Square Garden’da bize gerçekte kim olduğunu hatırlattı. O gün sadece Porto Rikolular rahatsız olmadı. Bu ülkedeki her Latin rahatsız oldu” diye konuştu. Kamala’ya ilk desteği açıklayanlardan biri şarkıcı Taylor Swift olmuş, geçen hafta Beyonce mitinge çıkarak ‘Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı geldi’ diyerek Demokrat aday için oy istemişti. Basketçi LeBron James’ten sonra dün de ünlü oyuncu ve eski vali Arnold Schwarzenegger, Kamala’yı destekleyen ünlüler kervanına katılmıştı.