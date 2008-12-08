ABD'de iki uçak havada çarpıştı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin Florida eyaletinde 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu en az 4 kişi öldü.

Fort Lauderdale ve Hollywood havaalanlarından kalkan iki uçağın enkazı, dün sabah Fort Lauderdale'in 40 kilometre batısında belirlendi.



Ancak dün geceye kadar yapılan aramalarda bölgede ceset bulunamadı. Arazinin bataklık olmasından ötürü bölgeye ulaşım koşullarının çok güç olduğu kaydedildi.



Broward kasabası şerif ofisi, bölgedeki bir havacılık okuluna ait olan her iki uçağın da pilotlarla birlikte birer uçuş eğitimi öğrencisini taşıdığını açıkladı.

