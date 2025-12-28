×
ABD’de iki helikopter havada çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#New Jersey#Helikopter Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 21:33

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpışmasının ardından düştü. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

Kazanın ardından helikopterler düşerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmezken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hammonton Havaalanı yakınında meydana gelen kazanın görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü ifade ederken, diğer helikopterin için alevler içinde kaldığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

