ABD’de iki helikopter havada çarpıştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

Kazanın ardından helikopterler düşerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmezken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hammonton Havaalanı yakınında meydana gelen kazanın görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü ifade ederken, diğer helikopterin için alevler içinde kaldığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.