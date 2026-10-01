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ABD'de idam mahkumu zehirli iğneye rağmen ölmedi

Güncelleme Tarihi:

#Christa Pike#Tennessee#İdam
ABDde idam mahkumu zehirli iğneye rağmen ölmedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:54

İdam mahkumu Christa Pike, Tennessee eyaletindeki hapishanede iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldı. Pike'ın hastaneye kaldırılmasının ardından eyalette yıl sonuna kadar bütün idam işlemleri durduruldu.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilemediği kaydedildi. Pike'ın avukatları, eyaletin Nashville kentindeki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevinde müvekkillerinin idam kararının infazı için iki şırınga "pentobarbital" uygulandığını belirtti.

Avukatlar, buna rağmen müvekkillerinin bilincini tamamen kaybetmediğini ve kalbinin atmaya devam ettiğini ifade etti. İnfazı izleyen gazeteciler, işlemin normalden uzun sürdüğünü, yapılan enjeksiyonlara rağmen Pike'ın nefes alma ve horlama gibi yaşam belirtileri gösterdiğini, infaz odasını gösteren perdenin ise birkaç kez kapatıldığını aktardı. Pike, daha sonra cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna gönderildi.

ABDde idam mahkumu zehirli iğneye rağmen ölmedi

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İnfaz odasındaki tanıklar, Pike'ın idamının durdurulmasının ardından Riverband Yüksek Güvenlik Kurumu'ndan ayrıldı.

BÜTÜN İNFAZLAR ASKIYA ALINDI

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu.

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

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#Christa Pike#Tennessee#İdam

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