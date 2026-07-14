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ABD'de ICE ekipleri bir göçmeni öldürdü

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#ABD Göçmenlik#ICE Soruşturma#Joan Sebastian Guerrero
ABDde ICE ekipleri bir göçmeni öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:28

ABD'nin Maine eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurulan Joan Sebastian Guerrero adlı şahsın yaşamını yitirdiği belirtildi. Guerrero'nun göçmen olduğu bilgisi verildi.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ICE ekiplerinin, "ülkede yasa dışı bulunan ve sınır dışı edilmesi için hakkında karar çıkarılan bir kişiyi gözetlediği" belirtildi.

Maine eyaletinin Biddeford kentinde yerel saatle dün sabah takip edilen kişinin aracının hareket ettiği, ICE ekiplerinin bu kişiyi durdurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Araç, olay yerinden kaçmaya çalıştı ve kamu güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle bir yetkili silahını ateşledi." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, araç sürücüsünün vurulduğu, acil durum ekiplerine haber verildiği ancak bu kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, Biddeford Polis Departmanı ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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ABDde ICE ekipleri bir göçmeni öldürdü

Guerrero'nun öldürülmesini protesto eden göstericiler, ICE destekçileriyle karşı karşıya geldi.

'ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI' İDDİASI

The New York Times gazetesinin haberine göre, Kongre üyelerine konuya ilişkin yapılan açıklamada, araç sürücüsünün taşıtını "güvenlik güçlerine karşı silah olarak kullandığı" öne sürüldü. Maine Senatörü Angus King'in Sözcüsü Matthew Felling, hayatını kaybeden kişinin Joan Sebastian Guerrero olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ICE ekipleri daha önce de aracı içinde öldürdükleri ABD vatandaşı bir kadının aracını ekiplerin üzerine sürdüğünü iddia etmişti. 

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) açıklamasında ise hayatını kaybeden kişinin kimliği doğrulanmadı.

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

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#ABD Göçmenlik#ICE Soruşturma#Joan Sebastian Guerrero

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