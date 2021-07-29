ABD’de iç mekânlara maske geri döndü
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede koronavirüs vakalarının yoğun olduğu bölgelerde “aşılama yapmış kişilere iç mekânlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat etme” tavsiyesini geri getirdi.
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, basın toplantısında, “Aşılanmış kişilerin delta varyantına yakalanma ihtimali düşük olsa da yakalandığında virüsü başkalarına yayma potansiyelleri var” dedi. Walensky, aşılamalarını tamamlamış olsalar bile delta varyantına karşı öğretmenler, öğrenciler ve iç mekânlarda çalışanlara “maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları” tavsiyesini geri getirdiklerini kaydetti.