ABD’de iç mekânlara maske geri döndü

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, basın toplantısında, “Aşılanmış kişilerin delta varyantına yakalanma ihtimali düşük olsa da yakalandığında virüsü başkalarına yayma potansiyelleri var” dedi. Walensky, aşılamalarını tamamlamış olsalar bile delta varyantına karşı öğretmenler, öğrenciler ve iç mekânlarda çalışanlara “maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları” tavsiyesini geri getirdiklerini kaydetti.

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