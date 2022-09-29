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Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini vurdu.

Kasırga saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarlara neden oldu.Ian Kasırgası’nın güzergahı üzerindeki milyonlarca kişiye evlerini tahliye etme talimatı verildi.

Dün sabahın erken saatlerinde kategori 3 seviyesinde Küba’yı vuran Ian Kasırgası, tüm ülkede elektrik kesintisine yol açarken 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Küba’da adanın tamamında elektriklerin kesilmesine yol açan kasırga, iki milyon fazla Florida sakininin de elektriksiz kalmasına neden oldu.

Florida Valisi Ron DeSantis “insanlar için dua edin" derken, Ian’ın “tarihi” boyutlarda bir kasırga olduğunu belirtti ve “Kötü, kötü bir gün olacak” diye konuştu.

Ian’ın yol açacağı hasarın büyük bir bölümünün büyük fırtına nedeniyle okyanus sularının fırtınanın gücüyle kabarıp, karaya taşınmasından kaynaklanacağı sanılıyor.

EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Uluslararası Fırtına Araştırma Merkezi’nden Erik Salna “Meksika Körfezi kelimenin tam anlamıyla karaya, sahillere, topluluklara taşınıyor. Suyun işgalini gözlerinizle görene kadar, hayal etmeniz bile zor” dedi.

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Salna, istatistiksel ve tarihsel olarak suyun, sert rüzgarlardan daha çok insan öldürdüğünü de belirtti ve Ian Kasırgası’nın “en kötü senaryo su miktarı olduğunu” vurguladı.

Florida’nın batı kıyısının neredeyse tamamı su kabarması uyarısı altında. Popüler turist güzergahı Fort Myers’ta 5,4 metreyi bulan su kabarmaları görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kasırganın öncelikle yoğun nüfuslu Tampa Bay ve St. Petersburg bölgelerini vurması bekleniyordu, ancak kasırga karaya daha güneyde ulaştı.

SAATTE 15 KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR

Saatte 15 kilometre hızla ilerleyen ve yavaş ilerleyen bir kasırga olarak değerlendirilen Ian’ın daha da yavaşlaması ve kasırganın etkilerini uzatması bekleniyor. Bazı bölgelerde 60 santimi bulan yağışlar bekleniyor. Londra ve Washington gibi kentler bu yağışı altı ayda alıyor.

Uzmanlar yağışın çoğunun da yandan, açıyla geleceğini ve kasırganın gücüyle insanlara ve yapılara çarpacağını vurguluyor. Ulusal Meteoroloji Hizmetleri’nden Joel Klein “Bunun yol açacağı hasarı anlatamam. Elektrik haftalarca kesik kalacak” dedi.

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Florida’nın güneyinde hortumlar da görülmeye başladığı belirtilirken, eyaletin güneybatı kıyılarında “durumun hızla kötüleştiği” vurgulandı.

Vali DeSantis halka “ihtiyatlı” olmaları çağrısında bulunurken, Florida sakinleri toptan şişe suları alıp, pencerelerini tahta bloklarla kapattılar. Okullar ve üniversiteler de tatil edildi.

KASIRGA, KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR



Florida’da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası’nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.