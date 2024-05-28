ABD’de hortum ve kasırgalar can almaya devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu

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Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkisini sürdüren hortum ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

ABD’nin farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkili olan hortum ve kasırgaların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23’e yükseldi.

Teksas eyaletinde 7, Oklahoma eyaletinde 2, Arkansas eyaletinde 8, Kentucky eyaletinde 5 ve Alabama eyaletinde 1 kişinin öldüğü tespit edilirken, ülke genelinde en az 400 bin kişinin devam eden elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.





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YETKİLİLER UYARDI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise, Washington DC, Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland bölgelerinde yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiye yönelik “hortum izleme uyarısı” yayınlayarak bölge sakinlerini olası risklere karşı tetikte olmaya çağırdı.

Ayrıca New York, Pennsylvania ve New Jersey'de yaşayan yaklaşık 30 milyon kişi için “fırtına izleme uyarısı” yapıldı.





ABD BAŞKANI JOE BİDEN VALİLERLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın hortum ve kasırgalardan etkilenen bazı eyaletlerin valileriyle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Biden’ın Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Teksas Valisi Greg Abbott ile konuşarak taziyelerini ilettiği ve gerekli olması halinde hükümetin afet bölgelerine federal destek sağlayacağını dile getirdiği aktarıldı.