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ABD'de hortum bakımevini vurdu: Ölü ve yaralılar var

#ABD#Hortum#Bakımevi

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortumlar meydana geldi.

ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgedeki bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

ABDde hortum bakımevini vurdu: Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.

ABDde hortum bakımevini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Twitter'da yayınlanan fotoğraflar, ağır hasar görmüş bakım evini çevreleyen acil servis araçlarını gösteriyor. (Twitter/@brianemfinge)

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı. 

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ABDde hortum bakımevini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Edwardsville, Illinois yakınlarındaki Amazon merkezi

AMAZON DEPOSUNUN ÇATISI DA ÇÖKTÜ

Bu arada, güney Illinois'deki acil durum ekipleri, bir Amazon deposunun çatısının da fırtına nedeni ile çöktüğünü doğruladı. Bölgeden gelen görüntülerde Amazon merkezinde düzinelerce acil durum aracı görünüyor.

Kaç kişinin yaralanıp yaralanmadığı hemen belli değil. Amazon sözcüsü Richard Rocha yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güvenliği ve esenliği şu anda en büyük önceliğimiz" dedi. 

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

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#ABD#Hortum#Bakımevi

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