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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

ABD’de hortum: 6 yaralı

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ABD’de hortum: 6 yaralı
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BD’nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü.

 

Arkansas eyaletini Jonesboro kentini hortum vurdu. Yerel medya, 6 kişinin yaralandığı hortumda çok sayıda evin ve otomobilin hasar gördüğünü duyururken; bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hortum nedeniyle bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği, evlerin çatılarından kopan parçaların da havada uçuştuğu görüldü.

ABD’de hortum: 6 yaralı

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