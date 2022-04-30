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ABD'de hortum: 3 kişi yaralandı, 100'e yakın ev hasar gördü

#ABD#Hortum#Kansas

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 bin 500 kişi elektriksiz kalırken, 100'e yakın evde hasar oluştu.

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ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.

"MAHSUR KALAN YOK"

Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti. Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

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#ABD#Hortum#Kansas

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