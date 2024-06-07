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ABD’de hortum: 1 ölü, 13 yaralı

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#Abd#Hortum#Dünya
ABD’de hortum: 1 ölü, 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 16:17

ABD’nin Michigan eyaletinde hortum nedeniyle 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Maryland ve Ohio eyaletinde ise 13 kişi yaralandı.Ohio eyaletinde ise bir akaryakıt istasyonunun çatısı uçtu, iş yerleri hasar gördü.

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ABD’nin Michigan, Ohio ve Maryland eyaletlerini hortum vurdu. Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde bir evin üzerine ağaç devrildi. Evdeki 2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

Maryland eyaletinde de ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken evlerde hasar meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

Ohio eyaletinde ise bir akaryakıt istasyonunun çatısı uçtu, iş yerleri hasar gördü. Muskingum County Acil Durum Yönetimi Başkanı Jeff Jadwin, savrulan enkaz parçaları nedeniyle 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

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#Abd#Hortum#Dünya

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