ABD'de hırsızlık şoku: Güvenlik Bakanı kendi çantasını koruyamadı

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, başkent Washington'da yemek yediği sırada hırsızlık kurbanı olduğunu doğruladı ve olayı henüz çözülmediğini açıkladı.

CNN International'a konuşan bir emniyet yetkilisi, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve bakanın çantasını tıbbı maske takan kimliği belirsiz bir erkeğin çalarak restorandan ayrıldığını söyledi.

Hırsız; Noem'in ehliyetini, ilaçlarını, ev anahtarlarını, pasaportunu, bakanlık giriş kartını, makyaj çantasını, boş çekleri ve yaklaşık 3.000 dolar nakit parayı alarak kaçtı.

Bakanın yaşadığı hırslız şokunun ardından Gizli Servis, Noem'in kredi ve banka kartlarının kullanımının izini sürmek için bir soruşturma başlattı.

Noem geçtiğimiz ay, El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu ve "yeryüzündeki cehennem" ismiyle anılan mega hapishaneyi incelemişti.