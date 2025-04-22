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ABD'de hırsızlık şoku: Güvenlik Bakanı kendi çantasını koruyamadı

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#ABD#Hırsızlık#İç Güvenlik Bakanı
ABDde hırsızlık şoku: Güvenlik Bakanı kendi çantasını koruyamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 09:27

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, restoranda yemek yediği sırada çantası çalındı. Noem'in çantasında, bakanlık giriş kartının yanı sıra 3.000 dolar nakit para bulunduğu bildirildi.

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, başkent Washington'da yemek yediği sırada hırsızlık kurbanı olduğunu doğruladı ve olayı henüz çözülmediğini açıkladı. 

CNN International'a konuşan bir emniyet yetkilisi, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve bakanın çantasını tıbbı maske takan kimliği belirsiz bir erkeğin çalarak restorandan ayrıldığını söyledi. 

Hırsız; Noem'in ehliyetini, ilaçlarını, ev anahtarlarını, pasaportunu, bakanlık giriş kartını, makyaj çantasını, boş çekleri ve yaklaşık 3.000 dolar nakit parayı alarak kaçtı.

Bakanın yaşadığı hırslız şokunun ardından Gizli Servis, Noem'in kredi ve banka kartlarının kullanımının izini sürmek için bir soruşturma başlattı.

Noem geçtiğimiz ay, El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu ve "yeryüzündeki cehennem" ismiyle anılan mega hapishaneyi incelemişti.

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#ABD#Hırsızlık#İç Güvenlik Bakanı

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