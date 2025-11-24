×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de her 10 yetişkinden birine kanser tanısı konduğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#ABD#Anket
ABDde her 10 yetişkinden birine kanser tanısı konduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 15:48

ABD’de yapılan ankette, neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konulduğu belirlendi.

Haberin Devamı

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 2024’te 23 bin 969, 2025’in ilk üç çeyreğinde ise 16 bin 946 yetişkin Amerikalının katılımıyla kansere yakalanma oranlarına ilişkin anket gerçekleştirdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 9,7'si hayatlarının bir döneminde kanser teşhisi aldıklarını belirtti. Bu oran, 2008'den bu yana Gallup'un elde ettiği verilerin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde kanser teşhisi oranı 2008-2009 döneminde elde edilen verilere kıyasla yüzde 3,4 artarak yaklaşık yüzde 21,5'e yükseldi.

45-64 yaş arası kişilerde bu oran yüzde 1,5 yükselerek yüzde 8,9 olarak kaydedilirken, 45 yaş altındaki yetişkinlerde durum büyük ölçüde aynı kaldı.

ABDde her 10 yetişkinden birine kanser tanısı konduğu ortaya çıktı

Haberin Devamı

BAZI KANSER TÜRLERİNDE ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

2013-2022 yılları arasında kişi başına düşen yeni kanser vakaları yaklaşık yüzde 4 azalsa da özellikle 50 yaş altı kadınlarda ve genç yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde artış gözlemlendi.

Anket sonuçları, ABD'de yeni kanser vakaları ile kanser kaynaklı ölüm oranlarının azalmasına rağmen, hayatı boyunca teşhis konulan kişi sayısının arttığını ve hastaların teşhis sonrası daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, tedavi ve erken teşhis yöntemlerindeki ilerlemelerin, kanser teşhisi konulan kişilerin daha uzun yaşamasına katkı sağladığını belirtti.

Gözden KaçmasınKosovada devlet radyo ve televizyon kurumunun yüzlerce çalışanı greve gittiKosova'da devlet radyo ve televizyon kurumunun yüzlerce çalışanı greve gittiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAzerbaycandan Türkiyeye COP31 tebriğiAzerbaycan'dan Türkiye'ye COP31 tebriğiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanser#ABD#Anket

BAKMADAN GEÇME!