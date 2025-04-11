×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de helikopter kazası: Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#New York#Helikopter Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 08:49

ABD’nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar ve ailesinin olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

ABD’nin New York kentinde, Hudson Nehri'ne helikopter düştü. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. 

Hayatını kaybeden üçü çocuk beş kişilik ailenin kimlikleri belirlendi. Kazada, 36 yaşındaki helikopter pilotunun yanı sıra teknoloji şirketi Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve dört, beş ile 11 yaşlarındaki üç çocuğu hayatlarını kaybetti.

ABDde helikopter kazası: Teknoloji devinin CEOsu ve ailesi yaşamını yitirdi

PİLOT UYARDI

İspanya'nın Barselona kentinden New York'a turist olarak gelen ailenin, kalkış öncesinde helikopter pistinde ve kabin içinde poz verdiği görüldü. New York'taki pistten kalkan helikopter, iniş yapamadan Hudson Nehri'ne düştü.

Haberin Devamı

Pilot, kalkıştan kısa bir süre sonra yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirdi. Bazı tanıklar, helikopterin suya çarpmadan önce ikiye ayrıldığını gördüklerini söylerken, bir başka şahıs, düşüş sırasında "sonik patlama" benzeri bir ses duyduğunu aktardı. 

ABDde helikopter kazası: Teknoloji devinin CEOsu ve ailesi yaşamını yitirdi

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Helikopterin, "New York Helicopter" adlı yerel bir tur şirketi tarafından işletildiği ortaya çıktı.

Helikopter kazadan önce, Özgürlük Heykeli yakınlarında kısa bir tur attıktan sonra Hudson Nehri üzerinde George Washington Köprüsü'ne doğru yaklaşık 300 metre yükseklikte ilerliyordu. 

ABDde helikopter kazası: Teknoloji devinin CEOsu ve ailesi yaşamını yitirdi

New York Helicopter'in sahibi Michael Roth, pilotun iniş için yakıt istediğini, ancak bunun sağlanamadığını belirtti. Roth, "Pilot, yakıtının bittiğini ve acil iniş yapması gerektiğini söyledi. Ancak yardım gelene kadar geçen sürede helikopter düştü" dedi.

Haberin Devamı

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Acil servis ekipleri, helikopterin parçalarını nehirden çıkarma çalışmalarına rağmen enkazın büyük kısmının henüz çıkarılamadığı, dalış ekiplerinin aramaya devam ettiği duyuruldu.

ABDde helikopter kazası: Teknoloji devinin CEOsu ve ailesi yaşamını yitirdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazaya ilişkin "Kalplerimiz, bu trajedide hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Altı kişinin de kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü kaynağı" açıklaması yaptı.

Gözden KaçmasınSon dakika... ABDde uçakla helikopter çarpıştı... Başkan Trump: Kazada kurtulan olmadıSon dakika... ABD'de uçakla helikopter çarpıştı... Başkan Trump: Kazada kurtulan olmadıHaberi görüntüle

 

AGUSTİN ESCOBAR KİMDİR?

Escobar, 2022'de Siemens İspanya'nın CEO'su olarak atanmıştı. Daha önce Siemens'in nakliye bölümünün İspanya'daki genel müdürlüğünü yapmış, enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştu. Ayrıca İspanya-Alman Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#New York#Helikopter Kazası

BAKMADAN GEÇME!