ABD’de helikopter kazası… Canlı yayındayken yere çakıldı: 3 ölü

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NBC4 muhabiri Moreno, birkaç saat önce Chatsworth bölgesinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını havadan canlı yayında aktarıyordu. Muhabirin kendi kamerasından yansıyan görüntülere göre helikopter yayın sırasında aniden irtifa kaybetmeye başladı ve birkaç saniye sonra da yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle helikopterin yakıtı alev alırken, yangın çevredeki 4 araca ve 2 depolama alanına sıçradı. Yangına 70’ten fazla itfaiyeci müdahale etti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.