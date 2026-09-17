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ABD’de helikopter kazası… Canlı yayındayken yere çakıldı: 3 ölü

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#ABD Helikopter Kazası#Los Angeles Trajik Kaza#NBC4 Canlı Yayın Kazası
ABD’de helikopter kazası… Canlı yayındayken yere çakıldı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 07:00

ABD’nin Los Angeles kentinde, NBC4 ile Telemundo 52 televizyon kanallarına ait helikopterin düşmesi sonucu pilot George Marciniw ve NBC4 hava muhabiri Eliana Moreno (38) ile kaza anında helikopterin düştüğü yerde bulunan Edy Gutierrez Mejia (29) hayatını kaybetti.

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NBC4 muhabiri Moreno, birkaç saat önce Chatsworth bölgesinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını havadan canlı yayında aktarıyordu. Muhabirin kendi kamerasından yansıyan görüntülere göre helikopter yayın sırasında aniden irtifa kaybetmeye başladı ve birkaç saniye sonra da yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle helikopterin yakıtı alev alırken, yangın çevredeki 4 araca ve 2 depolama alanına sıçradı. Yangına 70’ten fazla itfaiyeci müdahale etti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ABD Helikopter Kazası#Los Angeles Trajik Kaza#NBC4 Canlı Yayın Kazası

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