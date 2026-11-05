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ABD'de helikopter kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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#ABD#Florida#Helikopter Kazası
ABDde helikopter kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:03

ABD'nin Florida eyaletinde bir helikopter denize düştü. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

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ABD Sahil Güvenliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Miami yakınlarındaki Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı. Kazada helikopterdeki 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Şerif Ofisinden yapılan açıklamada da yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik ancak stabil olduğu duyuruldu.

ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

Ön incelemeye göre tekneleri görüntülemek amacıyla havalanan "Robinson R44" tipi helikopter, kalkışından yaklaşık 7 dakika sonra Biscayne Körfezi'ne düştü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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#ABD#Florida#Helikopter Kazası

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