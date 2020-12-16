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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 20:45 | Son Güncelleme:

ABD'de havayolu şirketlerine kar fırtınası darbesi!

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ABD'de havayolu şirketlerine kar fırtınası darbesi!
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ABD'de havayolu şirketleri, yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti ve erteledi.

ABD'de birçok havayolu şirketi, bugün ve yarınki seyahatleri kapsayan yüzlerce uçuşu durdurduğunu duyurdu.

ABD medyası, ülkenin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle 700 uçuşun iptal edildiğini, 400 uçuşun da ertelendiğini bildirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, "Orta Atlantik’ten Kuzeydoğu ve Güney New England’ın bazı kısımlarına kadar yoğun kar alanı olması muhtemeldir. Dondurucu yağmur ve buz muhtemelen batı Kuzey Carolina ve güneybatı Virginia’da da görülebilir. Seyahat tavsiye edilmez" dendi.

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