ABD'de havayolu krizi

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ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), ülkenin en büyük havayolu firması American Airlines'ın "teknik bir sorun" nedeniyle tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

FAA tarafından yayınlanan duyuruda, tüm American Airlines uçuşlarının ülke çapında durdurulduğu ve durdurma talebinin American Airlines firmasından geldiği bildirildi. Duyuruda, daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin, American Airlines firması ile irtibata geçmesi tavsiye edildi.

CNN'e açıklama yapan bir American Airlines sözcüsü, "Bu sabah ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle tüm American Airlines uçuşları etkilendi. Ekiplerimiz sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür diliyoruz" dedi.

American Airlines, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Şu anda tüm American Airlines uçuşlarında teknik bir sorun yaşıyoruz. Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir. Bu sorun düzeltiğinde sizleri güvenli bir şekilde varış noktanıza ulaştıracağız" denildi.

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American Airlines'ın temsilcisi olduğu öne sürülen bir kişinin, sosyal medyada yayınlanan bir videoda "sistemiz çöktü" dediği duyuldu.

American Airlines'ın (AAL) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 düşüş yaşadı.

Yılın en yoğun hava trafiği öncesi yapılan duyurunun ardından sorunun çözülmüş gibi göründüğü bildirildi.

Massachusetts Liman İdaresi Massport sözcüsü Jennifer Mehigan, American Airlines firmasının yazılımsal bir sorun yaşadığını ancak bu sorunun çözülüş gibi göründüğünü söyledi.

Boston Globe gazetesine konuşan Mehigan, "Uçuşlara biniliyor" dedi.

TMZ dergisinde yer alan habere göre ise, Hristiyanların dini bayramı Noel'den önce gerçekleşen ve kaosa sebep olan bu durumun ortadan kalktığı ifade edildi.

TMZ, American Airlines'ın yeniden iş başında olduğunu ve havalimanlarında rahatlama yaşandığını belirtti.