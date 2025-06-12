ABD’de havalimanına inen uçak pistten çıktı

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiğini aktardı.
Havalimanı görevlileri, olayda yaralanan olmadığını, tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığını kaydetti.FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçakların, olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini belirtti.