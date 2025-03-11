ABD'de hava ambulansı düştü: Kurtulan olmadı

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ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.

Kazadan kurtulan olmadığı ifade edilen açıklamada, "Tıbbi nakil helikopterimiz, Madison County'de bir kaza geçirdi. Ne yazık ki, kurtulan olmadı" denildi.