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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 23:58,Son Güncelleme:

ABD'de hastalarından Kovid-19 kapan Türk doktordan acı haber

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ABD'de hastalarından Kovid-19 kapan Türk doktordan acı haber
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ABD'nin New Jersey eyaletinde tedavi ettiği hastalarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan Türk doktor Halil Sina Zaim yaşamını yitirdi.

New Jersey Mountain Lakes şehrinde yaşayan Türk vatandaşı Kardiyolog ve Dahiliye uzmanı 69 yaşındaki Zaim'in, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

Zaim'in New York'ta defnedildiği belirtildi.

Ankara'da 1951'de doğan, Türkiye, Kanada, İsviçre, ve ABD'de tıp eğitimi alan Dr. Zaim'in anısına Türk-Amerikan Tıp Derneği'nce (TAMA) fidan dikileceği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar New York/New Jersey bölgesinde 19, Chicago'da 3 ve Florida'da 1 olmak üzere toplam 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

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