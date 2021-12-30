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ABD'de günün konusu: Fauci'nin emekli maaşı ortaya çıktı!

#ABD#Fauci#Dünya
ABDde günün konusu: Faucinin emekli maaşı ortaya çıktı

2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünyanın pandemi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci'nin emekli maaşı ortaya çıktı.

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ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.

Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, emekli maaşının ortaya çıkması.

Zira, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı olarak görev yapan Fauci'nin emekli olması durumunda yıllık 350 bin dolar maaş alacağı belirtiliyor.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYOR

Fauci her fırsatta henüz emekliliği düşünmediğini belirtiyor. Forbes denetçilerinin ulaştığı bilgilere göre, 55 yıldır kamu hizmetinde bulunan Fauci'ye ödenecek bu rakam yıllar içerisinde artabilir.

ABDde günün konusu: Faucinin emekli maaşı ortaya çıktı

 

Konu kısa sürede ABD kamuoyunun gündemine otururken Fauci Fox News'in yorum talebine yanıt vermedi.

Yılda yaklaşık 435 bin dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanları arasında yer alıyor.

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AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

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