ABD'de günlük koronavirüs vaka artışında rekor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke olan ABD'de son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasının ilk sırada yer alan ABD'de son 24 saatte 55 bin 274 kişiye koronavirüs bulaştığı açıklandı.

Reuters'ın son dakika uyarısıyla geçtiği habere göre Florida eyaletinde 10 bin vaka görüldü.

California'da ise vakalarda %37'lik bir artış olduğu uyarısı yapıldı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı sa 130 binin üzerinde.

Günlük vaka sayısındaki önceki rekor salgının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'da idi. Brezilya'daki rekor günlük vaka sayısı 54 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.