ABD'de gündem 2028! Ağır yenilgi sonrası taht kavgası başladı

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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybeden Cumhuriyetçi Parti'de gözler 2028 başkanlık seçimlerine çevrildi. Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere Florida Valisi Ron DeSantis, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlerin açıklamaları, Cumhuriyetçilerin Trump sonrası döneme yönelik hazırlıkları olarak değerlendirildi.

Washington Post'un haberine göre, Cumhuriyetçi Parti içinde 2028 seçimlerinde başkan adayının kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Ara seçim yenilgisinin ardından birçok Cumhuriyetçi isim, Trump'ı doğrudan hedef almadan partinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar, 2028 başkanlık yarışı için erken hazırlıkların işareti olarak yorumlandı.

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DEANTİS'TEN CUMHURİYETÇİLERE YENİDEN YAPILANMA MESAJI

Florida Valisi Ron DeSantis, ara seçim sonuçlarının ardından 4 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilgiden kendi yönetimini ayrı tuttu.

2024 başkanlık seçimlerinde aday adayı olan DeSantis, Trump'ı ve diğer Cumhuriyetçi isimleri doğrudan eleştirmedi. Ancak ara seçimleri "Cumhuriyetçiler için neredeyse yok olma düzeyinde bir olay" olarak nitelendirdi.

Florida'da Cumhuriyetçi Parti'nin bu tablodan etkilenmemesini kendi yönetim anlayışına bağlayan DeSantis, "Başarılarla dolu bir geçmişimiz var. Birçok seçmenimizin güvenini kazandık, siyasi açıdan hayal edilebilecek en kötü durumda bile, tavrımızı koruyabildik." ifadelerini kullandı.

DeSantis'in açıklamaları, 2028 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğine yönelik hazırlıkların işareti olarak değerlendirildi.

PENCE'TEN TRUMP YÖNETİMİNE AĞIR ELEŞTİRİ

Ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Parti içinde eleştirilerini dile getiren isimlerden biri de Trump'ın önceki başkanlık döneminde yardımcılığını yapan Mike Pence oldu.

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Pence, Wall Street Journal için kaleme aldığı makalede Trump yönetiminin ekonomi ve dış politika tercihlerini eleştirdi.

Eski Başkan Yardımcısı, yönetimi "rekor düzeyde borçlanma ve harcamayla, dost ve düşmana ayrım gözetmeksizin anayasaya aykırı gümrük vergileri uygulamakla ve İran'a yaklaşımını başarısızlıkla yürütmekle" suçladı.

POMPEO'DAN "DAHA FAZLA ÇABA GEREKİYOR" MESAJI

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ara seçimlerin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Pompeo, Amerikan halkının sandıkta "daha fazla fırsat istediğini" belirtti.

Pompeo, "Demok

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rat sosyalistler ve liberaller bu fırsatları sunamaz. Büyük hükümet muhafazakarları da bunu sunamaz. Daha fazla çaba gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun açıklaması, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabileceği yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.

VANCE'İN İRAN VE İSRAİL POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

2028 başkanlık yarışı açısından en çok merak edilen isimlerden biri olan Başkan Yardımcısı JD Vance'in ara seçimlerin ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Vance, Trump yönetiminin İran ve İsrail politikalarının seçim yenilgisinde etkili olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi Parti içinde bu politikaların sonuçlarına ilişkin açık bir tartışma yapılması gerektiğini savundu.

Vance, "Eğer buna değdiğini, önümüzdeki 6 yıl boyunca Senato'yu kaybetmenin buna değdiğini savunmak istiyorsanız, öyle yapın. Ama neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Ve bundan sonra ne yapacağımıza dair dürüst bir tartışma, mutlaka buradan başlamalıdır." dedi.

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Vance'in bu sözleri, Trump yönetiminin politikalarından ayrışma ve olası başkanlık adaylığı için siyasi zemin hazırlama çabası olarak yorumlandı.

STEFANİK'TEN "HESAPLAŞMA VE YENİDEN BAŞLANGIÇ" ÇIKIŞI

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik de seçim sonuçlarını değerlendirdi. CBS televizyonuna konuşan Stefanik, partisinin aldığı yenilgiyi "hesaplaşma ve yeniden başlangıç" olarak nitelendirdi. Buna rağmen Trump'a yönelik desteğini sürdürdü.

Stefanik, "Bu seçim döneminde Cumhuriyetçilerde bir duyarsızlık vardı." dedi.

Seçimlerde aday olmadığını hatırlatan Stefanik, daha önce katıldığı yedi seçimin tamamını kazandığını vurguladı.

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RUBIO 2028 TARTIŞMALARINA MESAFELİ

Geçmişte başkanlık seçimleri için aday adayı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ara seçim sonuçlarının ardından kamuoyu önünde değerlendirme yapmamayı tercih etti.

New York Times'a verdiği mülakatta Rubio, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için görevinden ayrılacağı yönündeki iddiayı reddetti.

Gelecekteki siyasi kariyeri hakkında ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınan Rubio, "Gerçekten 2028 hakkında daha fazla konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.