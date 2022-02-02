ABD’de gübre fabrikasında patlama

Haberin Devamı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde Winston- Salem kentinde bulunan bir gübre fabrikasında geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gelirken, büyük patlama riski nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Kontrol altına alınamayan yangının ardından 2 bin 500 haneden yaklaşık 6 bin 500 kişi tahliye edildi.



Winston-Salem kenti İtfaiye Şefi Trey Mayo, yangının gece boyunca devam ettiğini, bölgede depolanan 600 ton amonyum nitratın patlama riski nedeniyle alevlere 2 gün boyunca müdahale edilemediğini açıkladı. Mayo, "Patlama potansiyelinin olduğu 36 saatlik bir sürecimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.Yangına yakın bölgede bulunan Wake Forest Üniversitesi, büyüyen yangın nedeniyle dersleri iptal ettiğini duyurarak yurtlarda kalan öğrencileri içeride kalmaları ve pencereleri kapalı tutması gerektiği konusunda uyardı.Patlamanın nedeni açıklanamazken yangının bugün kontrol altına alınması bekleniyor.