×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e 'nakil' zulmü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Türk Öğrenci#Gözaltı
ABDde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürke nakil zulmü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 16:43

ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Öztürk'ün, 2 bin 400 km uzaktağa nakledildiği ve nakil sırasında astım krizi geçirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

ABD'deki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alındı.

Öztürk'ün gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıkmasının ardından tepkiler peş peşe geldi. ABD’de federal yargıç, gözaltına alınan Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Öztürk'ün güpegündüz kaçırılır gibi gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

Gözden KaçmasınHarvard Üniversitesi’nden skandal adım: İsrail hedef gösterdi... Türk tarihçi görevden alındıHarvard Üniversitesi’nden skandal adım: İsrail hedef gösterdi... Türk tarihçi görevden alındıHaberi görüntüle

"BİZ POLİSİZ"

CNN'de yer alan habere göre, Öztürk'e yaklaşan maskeli kişiler gizli polis rozetlerini gösterdikten sonra Türk öğrencinin cep telefonuna el koydu. Öztürk'ün etrafını saran ABD'li memurlar "Biz polisiz" dedi, Ancak Öztürk'ün "Öyle görünmüyorsunuz. Neden yüzünüzü saklıyorsunuz?" sorusuyla karşılaştı.

Haberin Devamı

Polislerin kendisine yaklaşmasından korkan Öztürk, korkuyla çığlık atarken etrafını saran polisler Türk öğrencinin ağzını bez ile kapatmaya çalıştı.

Öğrenci vizesiyle ABD'de yaşamaya hak kazanan Öztürk, elleri kelepçeli bir biçimde araca bindirildi.

2 BİN 400 KM UZAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Polisler, Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts dışına çıkarılmasını yasaklayan mahkeme kararına rağmen "birden fazla eyalete" götürüldü.

Evinden 2 bin 400 kilometre uzaktaki bir devlet dairesine götürülen Öztürk, Louisiana eyaletindeki bir bekleme tesisine uçakla nakledildi.

Astım hastası Öztürk, Louisiana'ya nakli sırasında astım krizi geçirdi.

Gözden KaçmasınABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararıABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Türk Öğrenci#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!