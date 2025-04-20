ABD’de gözaltına alınan Öztürk için yeni karar

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Yargıç Sessions, avukatların yaptığı başvuru üzerine Rümeysa Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesi kararını aldı. Sessions açıklamasında, “Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

VERMONT’A NAKLEDİLECEK

Son karara göre Rümeysa Öztürk’ün 9 Mayıs’ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs’a kadar Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi gerekecek. Bölge Yargıcı Denise Casper, Öztürk’ün serbest bırakılmasına ilişkin avukatları tarafından sunulan dilekçeye ilişkin kararında, dilekçe verildiği sırada Öztürk’ün Vermont eyaletinde olduğunu belirterek davanın Vermont’taki mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti. Lousiana’da yargıçların Trump lehine kararlar verebileceğinden davanın Vermont’a nakli için mücadele yürütülüyordu. Tufts Üniversitesinde doktora yapan Öztürk, 25 Mart’ta göç dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün sınır dışı edileceğini açıklamıştı.