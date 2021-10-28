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ABD'de görülmemiş skandal! Lisedeki görüntüler infial yarattı

#ABD#Lise#Skandal
ABDde görülmemiş skandal Lisedeki görüntüler infial yarattı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen okula dönüş etkinliğinde yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca büyük bir skandal açığa çıktı. Öğrencilerin infial yaratan uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkması büyük infial yarattı.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Hazard Lisesi'nde görülmemiş bir skandal yaşandı. Geleneksel okula dönüş partisinde yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki çekti ve okul müdürü hakkında soruşturulma başlatıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen sözde eğlencede kız ve erkek öğrencilerin lise müdürü ve okul personeline kucak dansı yaptığı görüldü. İç çamaşırlarıyla spor salonunda gezerek dans eden öğrenciler sırayla sandalyelerde yan yana oturan okul müdürü ve diğer okul personelinin kucaklarına oturup dans ediyor ve uygunsuz görüntüler sergiliyor.

Okulun yer aldığı Hazard bölgesi yöneticileri olayın soruşturulduğu açıkladı.

ABDde görülmemiş skandal Lisedeki görüntüler infial yarattı
Skandalın baş rolündeki okul müdürü Donald “Happy” Mobelini

Hem okul müdürü hem de belediye başkanlığı yapan Donald “Happy” Mobelini neredeyse tüm fotoğraflarda başrolde yer alıyor ve durumdan rahatsız olmak bir yanan oldukça mutlu bir yüz ifadesine sahip olduğu açıkça görülüyor.

Müdürün siyah bir elbise giymiş bir erkek öğrencinin önünde eğilip dans etmesini izlediğini gösteren fotoğraflar büyük tepkiye yol açtı. Aynı erkek öğrencinin sonrasında elbiseyi üzerinden sıyırıp üstü çıplak bir şekilde spor salonunun etrafında dolaşarak dans ettiği anlar da sosyal medyaya yansıyanlar arasında.

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Olayı soruşturan yetkililer basına yaptıkları açıklamalarda soruşturma devam ettiği sürece konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını, işlemlerin tamamlanmasından sonra açıklama yapacaklarını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

ABDde görülmemiş skandal Lisedeki görüntüler infial yarattı
Kentucky'deki Hazard Lisesi

Olayla ilgili çok sayıda fotoğraf çarşamba akşamı Hazard Lisesi'nin Facebook sayfasına yüklendi. Fotoğrafların yarattı tepkiden sonra ise hemen silindi. Ancak olay ABD basınında büyük ses getirdi ve fotoğraflar haberlerde kullanıldı.

Müdür Mobelini'nin daha önce iki defa öğrencilerle ilgili soruşturma geçirdiği, bunların 'alkol' kullanımı konusunda olduğu da haberle birlikte ortaya çıktı. Bu soruşturmalarla ilgili iddialar arasında müdürün öğrencilerle birlikte arabasıyla gezerken öğrencilerin alkol ve sigara tükettiğinin görüldüğü var.

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